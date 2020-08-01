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В Тюменской области 303 соцобъекта подключат к интернету

Общество, 15:23 21 августа 2020

портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

303 социально значимых объекта будут подключены к интернету в рамках проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика РФ" до конца 2020 года, сообщает региональный департамент информатизации.

Среди них 76 органов госвласти и местного самоуправления, 108 школ и организаций среднего профессионального образования, 106 фельдшерско-акушерских пунктов, восемь пожарных постов и пять объектов Росгвардии. Испытания по подключению объектов к сети Интернет продлятся до 30 сентября 2020 года.

До конца 2021 года к высокоскоростному интернету подключат около 945 социально значимых объектов.

Напомним, что в 2019 году было подключено 70 школ, два техникума, 103 фельдшерско-акушерских пунктов, восемь подразделений органов государственной власти и 63 органа местного самоуправления.

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# Интернет , цифровая экономика

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