В Тюменской области 303 соцобъекта подключат к интернету

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

303 социально значимых объекта будут подключены к интернету в рамках проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика РФ" до конца 2020 года, сообщает региональный департамент информатизации.

Среди них 76 органов госвласти и местного самоуправления, 108 школ и организаций среднего профессионального образования, 106 фельдшерско-акушерских пунктов, восемь пожарных постов и пять объектов Росгвардии. Испытания по подключению объектов к сети Интернет продлятся до 30 сентября 2020 года.

До конца 2021 года к высокоскоростному интернету подключат около 945 социально значимых объектов.

Напомним, что в 2019 году было подключено 70 школ, два техникума, 103 фельдшерско-акушерских пунктов, восемь подразделений органов государственной власти и 63 органа местного самоуправления.