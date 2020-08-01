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Тюменские школьники организовали выставку ко Дню государственного флага

Общество, 15:01 21 августа 2020

фото Ольги Гроо | фото Ольги Гроо

Выставку рисунков "Что для меня значат цвета флага России" организовали ребята из пришкольного лагеря школы №5 Тюмени. Она приурочена ко Дню Государственного флага РФ.

Как рассказала корреспонденту ИА "Тюменская линия" начальник пришкольного лагеря школы №5 Ольга Гроо, свои рисунки представили 80 юных горожан.

"В оформлении выставки были задействованы семь отрядов лагеря. Ребятам помладше мы предложили раскраски. А дети постарше нарисовали флаг и написали, с чем у них ассоциируется каждый цвет. Так, белый цвет у многих ассоциируется с небом и чистотой, а синий – со свободой", - рассказала Ольга Гроо.

фото Ольги Гроо | фото Ольги Гроо

В каждом из отрядов также прошли занятия, где воспитатели и вожатые рассказали о государственных символах России. В холле школы оформили сборную выставку, чтобы каждый мог не только показать свою работу, но и посмотреть на другие.

"Цель мероприятия была информативной - не выбрать кто лучше, а рассказать о празднике, проинформировать, создать праздничное настроение", - добавила Ольга Гроо.

фото Ольги Гроо | фото Ольги Гроо

Любовь Голышева

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# выставка , День государственного флага

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