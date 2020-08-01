Букет к Дню знаний тюменцам лучше заказать заранее

Фото: ТРО партии "Единая Россия" Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Цены на розы, астры, хризантемы, тюльпаны в Тюмени поднялись на 15-20% с 20 августа, сообщают эксперты. Букеты подорожали в среднем на 10%.

Розы стоят от 110 рублей. Можно найти варианты за 55-60 рублей - некрупные цветы из Кении с коротким стеблем. Крупные или кустовые хринзантемы обойдутся в 100-130 рублей, герберы – от 70 рублей, подсолнухи – 100 рублей, гиацинты – 125 рублей. Букеты стоят от 1 тыс. 100 рублей, средняя цена хорошей композиции – от 1,5 до 1,7 тыс. рублей. Варианты подешевле, от 600 рублей – это небольшие букетики в корзиночках или коробочках. Тем, кто захочет вырезанную из дерева надпись "С 1 Сентября" или "Любимому учителю", придется отдать еще от 100 до 250 рублей, сообщает "Мегатюмень".

Специалисты советуют тюменцам заказывать букеты к Дню знаний заранее.

Продавцы цветочных салонов напоминают о необходимости надевать маски и соблюдать социальную дистанцию. По возможности делать заказы на композиции лучше через сайты магазинов, соцсети или по телефону.