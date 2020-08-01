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В Исетском районе ремонтируют школы к началу учебного года

Общество, 12:16 24 августа 2020

isetsk-soch2.isetskobr.ru

В 18 школах Исетского района завершаются ремонтные работы.

В ряде школ меняли кровлю, систему канализации, идет мелкий косметический ремонт. Как заверила начальник отдела образования администрации Исетского района Ольга Быбина, к 1 сентября все работы будут полностью завершены.

"В целом к новому учебному году все готово. Проверили парк автобусов, к концу августа завершится приемка школ. Основной штат укомплектован, также ожидаем трех молодых педагогов", - рассказала Ольга Быбина.

По данным администрации муниципалитета, в Исетском районе действует 39 образовательных учреждений, из них 19 школ и 20 детских садов. Школы посещают более 3 тыс. детей, детсады – более тысячи дошколят.

Евгения Шевцова

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# Исетский район , школы

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