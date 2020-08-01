В Тобольске стало меньше краж, грабежей и разбоев

| Фото: администрации Тобольска | Фото: администрации Тобольска

928 преступлений зарегистрировано в Тобольске за первое полугодие 2020 г. Число зарегистрированных преступлений снизилось на 13,2 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом сообщили на заседании комиссии по обеспечению правопорядка в администрации города. Значительно сократилось число краж, грабежей и разбоев. На 12,3 % выросла выявляемость наркопреступлений.

Обстановка на автодорогах города остается стабильной. Количество ДТП снизилось на 30 %. Это связано с работой комплекса "Безопасный город", системы автоматической фиксации правонарушений на дорогах и взаимодействию с администрацией города по поддержанию улично-дорожной сети в надлежащем состоянии. При этом с трех до 12 случаев выросло число угонов автомототранспорта.

За шесть месяцев года выявлено 10 фактов незаконной розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами, 24 факта реализации алкогольной продукции в неустановленное время. Сотрудники полиции пообещали ужесточить контроль за появлением на улицах несовершеннолетних в ночное время без сопровождения взрослых, продолжить работу по выявлению фактов продажи алкоголя подросткам.

С применением АПК "Безопасный город" в Тобольске раскрыто пять преступлений, выявлен ряд административных правонарушений.