Тюменская филармония откроет сезон концертом ансамбля "Зори Тюмени"

| Фото: Тюменская филармония ВКонтакте | Фото: Тюменская филармония ВКонтакте

Ансамбль народного танца "Зори Тюмени" откроет 62-й концертный сезон Тюменской филармонии.

Концерт "Россия – моя Отчизна, моя душа" пройдет в концертном зале им. Ю. Гуляева 2 сентября, начало в 19 часов, сообщает филармония.

Коллектив - визитная карточка региона, единственный профессиональный ансамбль танца Тюменской области, более 40 лет представляющий хореографическое искусство Тюмени в городах России и за рубежом.

Во время праздничного концерта артисты исполнят лучшие номера.