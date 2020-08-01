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Тюменская филармония откроет сезон концертом ансамбля "Зори Тюмени"

Общество, 08:03 26 августа 2020

Тюменская филармония ВКонтакте | Фото: Тюменская филармония ВКонтакте

Ансамбль народного танца "Зори Тюмени" откроет 62-й концертный сезон Тюменской филармонии.

Концерт "Россия – моя Отчизна, моя душа" пройдет в концертном зале им. Ю. Гуляева 2 сентября, начало в 19 часов, сообщает филармония.

Коллектив - визитная карточка региона, единственный профессиональный ансамбль танца Тюменской области, более 40 лет представляющий хореографическое искусство Тюмени в городах России и за рубежом.

Во время праздничного концерта артисты исполнят лучшие номера.

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# концерт , Тюменская филармония

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