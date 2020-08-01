  • 25 августа 202025.08.2020вторник
  • USD74,4184
    EUR87,9030
  • В Тюмени 15..17 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени на улице Западносибирской установили светофор

Общество, 11:02 25 августа 2020

duma.tyumen-city.ru

Светофор с кнопкой, который пешеход может сам переключить, появился на нерегулируемом переходе на ул. Западносибирской в районе дома №30 в Тюмени. Новый дорожный объект рабочие установили по ходатайству депутата городской думы Альбины Селезневой.

Ранее жители микрорайона неоднократно обращались к народному избраннику с просьбой решить вопрос безопасности дорожного движения на этом оживленном участке улицы.

В данном районе схема проезда организована так, что четырехполосная дорога ул.Западносибирской переходит в двухполосную, транспорту разрешен поворот налево. Последнее дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим несовершеннолетним велосипедистом произошло в начале лета. Рядом расположены два водоема, летом жители идут отдыхать к воде, зимой - для прогулок на лыжах.

"Установка светофора вызывного действия обеспечит безопасность дорожного движения в этом районе", - считает Альбина Селезнева.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# гордума , дорожная безопасность , светофоры

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:08 25.08.2020Первое сентября в Тюмени будет пасмурным
11:57 25.08.2020Учитель начальных классов тюменской гимназии №5 победила в конкурсе "Педагог года"
11:46 25.08.2020Жителям Тюменской области расскажут, как запустить большой бизнес в маленьком городе
11:02 25.08.2020В Тюмени на улице Западносибирской установили светофор