В Тюмени на улице Западносибирской установили светофор

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Светофор с кнопкой, который пешеход может сам переключить, появился на нерегулируемом переходе на ул. Западносибирской в районе дома №30 в Тюмени. Новый дорожный объект рабочие установили по ходатайству депутата городской думы Альбины Селезневой.

Ранее жители микрорайона неоднократно обращались к народному избраннику с просьбой решить вопрос безопасности дорожного движения на этом оживленном участке улицы.

В данном районе схема проезда организована так, что четырехполосная дорога ул.Западносибирской переходит в двухполосную, транспорту разрешен поворот налево. Последнее дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим несовершеннолетним велосипедистом произошло в начале лета. Рядом расположены два водоема, летом жители идут отдыхать к воде, зимой - для прогулок на лыжах.

"Установка светофора вызывного действия обеспечит безопасность дорожного движения в этом районе", - считает Альбина Селезнева.