Кости мамонта обнаружены на ямальском месторождении

| Фото: www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

Кость черепа и бивень мамонта нашли работники "Газпром нефти" при проведении работ на карьере Новопортовского месторождения в Ямальском районе, сообщает правительство ЯНАО.

Работники промысла продолжают поиск возможных других фрагментов древнего животного. Фотографии с места раскопок были переданы специалистам, ученые рекомендовали временно оставить находку на месторождении.

| Фото: www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

"Обнаружение останков мамонтовой фауны – всегда событие в научном мире. Их изучение приносит новые знания об экологии гигантов ледникового периода и возможных причинах их вымирания. Расширение научного и промышленного присутствия человека в Арктике способствует тому, что такие находки встречаются чаще, становясь достоянием науки", - рассказал директор "Научного центра изучения Арктики" Дмитрий Фролов.

Напомним, 20 июля в Ямальском районе нашли останки мамонта в Сеяхе на берегу озера Печевалавато.