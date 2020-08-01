Санатории Тюменской области пользуются популярностью у туристов

| Фото: санаторий "Сибирь" во ВКонтакте | Фото: санаторий "Сибирь" во ВКонтакте

Отдых по кэшбэку в санаториях Тюменской области является одним из самых популярных в УФО. 42,9 тыс. рублей по кэшбэку за путевку в санаторий в среднем тратят на Урале, сообщает портал ТурСтат.

Сервис бронирования санатории-России. рф составил рейтинг субъектов Уральского федерального округа для отдыха в санаториях по программе кэшбэка. В первую тройку регионов УФО по популярности санаторного отдыха по данной программе входят Свердловская, Челябинская и Тюменская области.

Напомним, в России реализуется программа по поддержке и развитию внутреннего туризма с 21 августа. Правительство выделило 15 млрд рублей на субсидирование туров по стране и путевок в санаторные учреждения. В программе участвуют все субъекты России, Тюменская область в том числе. Здесь предлагают восемь туров разной направленности. Выбрать самый интересный можно здесь. Полный список предложений по России на сайте мирпутешествий.рф.

Рейтинг регионов, где жители страны хотели бы отдохнуть, поправить здоровье и вернуть за это до 20 % стоимости путевки выглядит так: на первом месте - здравницы ЮФО. Санатории Приволжского федерального округа на втором месте. Северо-Кавказские дома отдыха и пансионаты на третьем месте. Далее следуют санатории: Уральского региона, Центральной России, Северо-Запада, Сибири и Дальнего Востока.

Самые недорогие путевки приобретают в СФО, где средняя стоимость тура - 39 тыс. 50 рублей. В Топ-3 по стоимости вошли Дальний Восток - 41 тыс. 200 рублей и Уральский регион - 42 тыс. 850. Самые дорогие путевки приобретают в Республику Крым, они стоят в среднем по 54 тыс. 320 рублей.