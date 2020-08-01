Сад у памятника воинам-землякам разбили в Сорокинском районе

| Фото: администрация Сорокинского района | Фото: администрация Сорокинского района

Сад у памятника павшим воинам-землякам в годы Великой Отечественной войны разбили жители с. Нижнепинигино Сорокинского района на средства регионального гранта. На 200 тыс. рублей были закуплены саженцы яблони, рябины, калины, туи, гортензии и барбариса, сообщает администрация Сорокинского района.

В молодом саду установили несколько скамеек, территорию огородили. По словам главы поселения Сергея Рачёва, работы по благоустройству парка и села продолжатся.

Добавим, сад у памятника появился в год 220-летия с. Нижнепинигино.