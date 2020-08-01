В Нижнетавдинском районе продолжается кормозаготовительная кампания

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Около 20 тыс. тонн сенажа из планируемых 26 тыс. заготовили хозяйства Нижнетавдинского района.

Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" замглавы по вопросам АПК администрации Нижнетавдинского района Варвара Зеленина, план по сену выполнен на 78%.

Отметим, что всего кормозаготовкой в Нижнетавдинском районе занимаются шесть животноводческих хозяйств. Корма запасают для собственных нужд. Среди кормоуборочных комбайнов в полях работают два новых высокопроизводительных – в КФХ Шармазанов и агрохолдинге "Нижнетавдинский".

Варвара Зеленина добавила, что кормозаготовка будет продолжаться и в сентябре – хозяйства займутся заготовкой силоса.

Евгения Шевцова