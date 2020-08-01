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Сезон охоты на пернатую дичь стартует 29 августа в Тюменской области

Общество, 18:23 25 августа 2020

rosleshoz.ru | Фото: rosleshoz.ru

Сезон осенней охоты на пернатую дичь в Тюменской области откроется с 29 августа и будет действовать до 31 октября. В перечень добываемых охотничьих ресурсов входит водоплавающая, болотно-луговая, полевая и степная дичь, сообщает региональный департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания.

Особенности сроков охоты, способов и ограничений охоты в Тюменской области утверждены постановлением губернатора Тюменской области №168 "Об определении в Тюменской области видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях". В документе определены сроки осенней охоты на пернатую дичь, установлены параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях, а также ряд ограничений и запретов охоты.

Охотникам необходимо помнить о сроках охоты. Их нарушение влечет лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет. Охотники обязаны иметь при себе разрешение на добычу охотничьих ресурсов, охотничий билет и разрешение на хранение и ношение оружия, а также соблюдать требования техники безопасности при обращении с огнестрельным оружием и при производстве охоты.

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