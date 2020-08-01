Водопроводные сети ремонтируют в Вагайском районе
Ремонт 21 км водопроводных сетей запланирован в Вагайском районе на 2020 год. Большая часть работ уже выполнена.
Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил замглавы районной администрации, начальник управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных отношений Сергей Сидоренко.
Также идут работы по установке семи павильонов очистки воды с подачей в централизованную сеть: в Бегишевском, Второвагайском, Птицком, Казанском, Черном, Заречном сельских поселениях и деревне Юрмы.
В еще двух деревнях: Индери и Старом Погосте оборудовали два павильона чистой воды с отпуском в тару потребителя. Теперь в Вагайском районе всего 13 установок с подачей воды в централизованную сеть и 30 – с отпуском в тару потребителя. По словам Сергея Сидоренко, у жителей такие установки всегда пользуются большим спросом.
Продолжается ремонт комплекса очистных сооружений в поселке Заречном. Здесь заменили кровлю, приводят в порядок насосное оборудование.
В Куларовском пробурили скважину, планируется строительство водонапорной башни.
Евгения Шевцова