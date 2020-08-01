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Водопроводные сети ремонтируют в Вагайском районе

Экономика, 17:40 26 августа 2020

Фото: Тюмень Водоканал

Ремонт 21 км водопроводных сетей запланирован в Вагайском районе на 2020 год. Большая часть работ уже выполнена.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил замглавы районной администрации, начальник управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных отношений Сергей Сидоренко.

Также идут работы по установке семи павильонов очистки воды с подачей в централизованную сеть: в Бегишевском, Второвагайском, Птицком, Казанском, Черном, Заречном сельских поселениях и деревне Юрмы.

В еще двух деревнях: Индери и Старом Погосте оборудовали два павильона чистой воды с отпуском в тару потребителя. Теперь в Вагайском районе всего 13 установок с подачей воды в централизованную сеть и 30 – с отпуском в тару потребителя. По словам Сергея Сидоренко, у жителей такие установки всегда пользуются большим спросом.

Продолжается ремонт комплекса очистных сооружений в поселке Заречном. Здесь заменили кровлю, приводят в порядок насосное оборудование.

В Куларовском пробурили скважину, планируется строительство водонапорной башни.

Евгения Шевцова

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# Вагайский район , водоснабжение , ремонт сетей

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