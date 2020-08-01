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Житель Тюменской области пытался скрыть автомобиль, чтобы не платить алименты

Общество, 14:02 26 августа 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 400 тыс. рублей по 16 исполнительным производствам задолжал житель с. Казанское, сообщает УФССП России по Тюменской области.

Мужчина накопил долги по кредитным, налоговым и коммунальным платежам, алиментам, а исполнение судебных решений он сознательно игнорировал. Судебным приставом-исполнителем установлено, что в собственности у должника имеется автомобиль Opel. Но мужчина убеждал сотрудника службы, что данное транспортное средство находится в Кургане в разобранном состоянии и арестовать его в счет погашения долга невозможно.

Вскоре судебный пристав-исполнитель увидел данный автомобиль в отличном техническом состоянии на проезжей части в центре с. Казанское, где и была арестована машина. После продажи транспорта, деньги перечислят в счет погашения долгов.

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