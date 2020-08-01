Житель Тюменской области пытался скрыть автомобиль, чтобы не платить алименты
Около 400 тыс. рублей по 16 исполнительным производствам задолжал житель с. Казанское, сообщает УФССП России по Тюменской области.
Мужчина накопил долги по кредитным, налоговым и коммунальным платежам, алиментам, а исполнение судебных решений он сознательно игнорировал. Судебным приставом-исполнителем установлено, что в собственности у должника имеется автомобиль Opel. Но мужчина убеждал сотрудника службы, что данное транспортное средство находится в Кургане в разобранном состоянии и арестовать его в счет погашения долга невозможно.
Вскоре судебный пристав-исполнитель увидел данный автомобиль в отличном техническом состоянии на проезжей части в центре с. Казанское, где и была арестована машина. После продажи транспорта, деньги перечислят в счет погашения долгов.