Более двухсот тысяч рублей выплатит водитель, виновный в ДТП

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области во "ВКонтакте" | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области во "ВКонтакте"

Тюменец признан виновным в дорожной аварии, в которой серьезно пострадал человек. Его приговорили к полутора годам ограничения свободы и на один год лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Кроме того, взыскали более 220 тыс. рублей в пользу потерпевшего, сообщает прокуратура Тюменской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло ночью 15 мая 2019 года. Мужчина 31 года на автомобиле Mitsubishi Legnum на ул. Червишевский тракт не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Opel Astra. В результате аварии тяжкий вред здоровью получил 28-летний водитель второй машины. Травмировалась и его спутница.