В Испании попробуют тюменский иван-чай

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пробную партию гранулированного иван-чая отправили из Тюменской области в Испанию, сообщает региональный Россельхознадзор.

Образцы успешно прошли исследование в лаборатории. Иван-чай в Испанию отправил один из жителей Тюмени. Партия пробная, поэтому масса экспортируемого груза - около 500 грамм.

Отметим, что в 2020 году партия тюменского иван-чая была экспортирована в Германию в более крупных объемах. Общая масса продукции составила 237 килограмм.