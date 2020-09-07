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В Испании попробуют тюменский иван-чай

Общество, 16:25 07 сентября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пробную партию гранулированного иван-чая отправили из Тюменской области в Испанию, сообщает региональный Россельхознадзор.

Образцы успешно прошли исследование в лаборатории. Иван-чай в Испанию отправил один из жителей Тюмени. Партия пробная, поэтому масса экспортируемого груза - около 500 грамм.

Отметим, что в 2020 году партия тюменского иван-чая была экспортирована в Германию в более крупных объемах. Общая масса продукции составила 237 килограмм.

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# Иван-чай , Россельхознадзор

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