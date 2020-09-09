Программы центра "Аванпост" покажут тюменцам в интерактивном формате

| Фото: региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" (архив) | Фото: региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" (архив)

Образовательные программы центра “Аванпост” в интерактивном формате представят тюменцам в День открытых дверей, который состоится 12 сентября, сообщают организаторы.

О добровольной подготовке к военной службе, в том числе в подразделениях специального назначения, на одной из площадок расскажут на примере специализированной группы "Щитовик". Инструкторы ознакомят с основами тактической подготовки и робототехники. Юнармейцы покажут, как устроен быт военнослужащих. Будет представлена выставка вооружения и экипировки Вооруженных сил России.

В парашютно-тренировочном городке инструкторы покажут, какие действия нужно выполнять при прыжке из самолета. Желающие смогут потренироваться на учебных тренажерах "Самолет Ан-2" и "Трамплин".

Желающим освоить основы альпинистской подготовки воспитанники центра "Аванпост" покажут, как вязать туристские узлы, расскажут о функциях туристского и экспедиционного снаряжения.

На стадионе можно будет понаблюдать за тренировочным процессом и узнать об особенностях программ "Спортивное многоборье" и "Основы пулевой стрельбы". Воспитанники центра проведут показательные тренировки по стрельбе из пневматической винтовки, силовой, беговой, лыжероллерной подготовке, а также показательную тренировку с использованием стрелкового тренажера "Скатт".

Как сообщили в региональном центре допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост", в День открытых дверей пройдет с 10 до 12 часов по адресу: ул. Широтная, 216. В ходе мероприятия будет работать приемная комиссия, где желающие смогут записаться на обучение.