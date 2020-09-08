Роспотребнадзор назвал формы контроля за питанием детей в школе

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Методические рекомендации для родителей, которые могут контролировать, как и чем питаются дети в школе разработали в Роспотребнадзоре в 2020 году. В них изложены различные формы и варианты родительского контроля за организацией горячего питания школьников, сообщает региональное управление ведомства.

"Родители могут оценить – моют ли дети руки, едят/не едят, вкусно/не вкусно, объем отходов – это важно, успевают ли покушать, достаточно ли посадочных мест, соответствует ли фактический рацион согласованному меню", - говорит начальник отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Надежда Токарева.

Порядок проведения мероприятий по родительскому контролю за организацией питания обучающихся, в том числе порядок доступа законных представителей обучающихся в помещения для приема пищи, рекомендуется регламентировать локальным нормативным актом школ.

Если в школе 1,5 тысячи учеников, не могут 3 тысячи мам и пап стоять на страже здорового питания на пищеблоке. Это должен быть управляемый, разумный процесс, отметила эксперт.

Родители могут давать предложения по внесению изменений в примерные цикличные меню, данные предложения выносятся на обсуждение с руководителями образовательных организаций и организаторами питания. Родителям стоит учитывать, что питание детей в образовательных организациях должно быть организовано в соответствии с санитарными правилами.

Меню, предназначенное для питания обучающихся образовательных учреждений, подлежит согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора.

Питание обучающихся основывается на принципах щадящего питания, предусматривающих использование определенных способов приготовления блюд, таких как варка, приготовление на пару, тушение, запекание, и исключать продукты с раздражающими свойствами.

Методические рекомендации содержат справочный материал – какие питательные вещества содержатся в пищевых продуктах. Ознакомиться с ними можно в свободном доступе на сайте Роспотребнадзора.