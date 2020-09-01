Лекция о тайнах монгольских пустынь состоится в тюменском музее

| Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Лекция "Песни ветра" пройдет в Музейном комплексе им. Словцова (ул. Советская, 63) в Тюмени 10 сентября в 18 часов, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Член ТОО РГО, член Союза фотохудожников России, сопредседатель Союза фотографов Дикой природы, врач-эксперт Валерий Дыба расскажет о тайнах монгольских пустынь.

Он поделится своими открытиями и неразрешенными загадками, возникшими от удивительных мест, расскажет о людях, которые выбрали жизнь в стране песков и ветров, как смысл жизни.

Также в рамках лекции представят авторские снимки.

Количество мест ограничено. Необходима предварительная запись по телефонам: 45-35-90, 8-929-266-73-72. С собой нужно взять защитную маску.