  • 11 сентября 202011.09.2020пятница
  • USD75,5274
    EUR89,3036
  • В Тюмени 19..21 С 6 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В России проходит масштабное реформирование службы занятости

Общество, 08:11 11 сентября 2020

mintrud.gov.ru

В России продолжается масштабное реформирование службы занятости в рамках нацпроекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости". Работа по принципу экстерриториальности, по словам заместителя руководителя Роструда Дениса Васильева, поможет службам занятости при готовности работников к переезду трудоустроить их в других регионах.

"Служба занятости должна обеспечивать адресное и быстрое решение задач привлечения квалифицированных кадров, - подчеркнул он, - причем не только для обеспечения текущих кадровых потребностей, но и для развития и модернизации предприятий, а также реализации инвестиционных проектов".

Как сообщает Федеральная служба по труду и занятости, работодатели предлагают более 200 тыс. рабочих мест с предоставлением жилья на портале "Работа в России". Лидерами по числу предложений работы с проживанием стали Приморский край и Москва. В каждом из этих регионов около 30 тыс. вакансий с предоставлением жилья.

Здесь требуются специалисты в сферах логистики, строительства, пищевой и лесной промышленности, а также на обрабатывающие производства.

"Такие вакансии гражданам должны предлагать и сотрудники центров занятости, - считает Денис Васильев. - В рамках нацпроекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости" началось масштабное реформирование службы занятости".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# занятость , национальный проект Повышение производительности труда и поддержка занятости

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:18 11.09.2020Стала известна причина запаха питьевой воды в Тюмени
09:07 11.09.2020Общероссийский урок цифры посвятят искусственному интеллекту
08:56 11.09.2020Ансамбль "Росстань" выступит перед тюменцами на Масловском взвозе
08:45 11.09.2020Салехард примет полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства"