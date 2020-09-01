Студенты ТюмГУ могут стать стипендиатами Оксфордского Российского Фонда

| Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Студентов очного отделения ТюмГУ приглашают на стипендиальный конкурс для магистрантов и аспирантов на получение стипендии Оксфордского Российского Фонда в 2020-2021 учебном году. Заявки принимают до 15 октября 2020 года, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Участвовать могут обучающиеся по социогуманитарным направлениям, а также по укрупненной группе специальностей "Информационные технологии", при условии, что тематика исследования касается цифровой гуманитаристики.

Претенденты на стипендию могут обучаться по программам магистратуры (первый и второй курс в 2020-2021 учебном году) и аспирантуры (первый год обучения в 2020-2021 учебном году). Они должны учиться на "хорошо и "отлично", активно участвовать в исследовательской, научной и общественной жизни университета.

Подробнее о стипендии можно узнать здесь.