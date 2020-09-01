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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени выясняют причину смерти водителя "Лады"

Происшествия, 11:42 14 сентября 2020

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Причину смерти 41-летнего водителя автомобиля "Лада 2114", тело которого нашли на месте дорожно-транспортного происшествия на ул. Кремлевской в Тюмени 12 сентября, установят следователи, сообщает региональная Госавтоинспекция.

“Около семи часов в субботу в районе дома № 16 на улице Кремлевской в Тюмени "Лада" 14-й модели съехала в кювет и ударилась в дерево. 41-летний водитель автомобиля внезапно скончался”, — рассказали в ГИБДД Тюменской области.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Причина смерти будет установлена после судебно-медицинской экспертизы.

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# автомобилисты , Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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