В Тюмени выясняют причину смерти водителя "Лады"

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Причину смерти 41-летнего водителя автомобиля "Лада 2114", тело которого нашли на месте дорожно-транспортного происшествия на ул. Кремлевской в Тюмени 12 сентября, установят следователи, сообщает региональная Госавтоинспекция.

“Около семи часов в субботу в районе дома № 16 на улице Кремлевской в Тюмени "Лада" 14-й модели съехала в кювет и ударилась в дерево. 41-летний водитель автомобиля внезапно скончался”, — рассказали в ГИБДД Тюменской области.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Причина смерти будет установлена после судебно-медицинской экспертизы.