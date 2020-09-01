Ревнивый тюменец разбил стекла в машине своей возлюбленной

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мужчину, подозреваемого в умышленном повреждении автомобиля, задержали в Тюмени, сообщает пресс-служба городского УМВД.

В полицию обратилась женщина, которой бывший сожитель повредил автомобиль. Полицейские задержали 28-летнего ранее судимого жителя Тюмени.

Между сожителями произошел конфликт, причиной которому стала ревность. Потерпевшая попросила возлюбленного собрать вещи и покинуть квартиру. Разозлившись на потерпевшую, пьяный злоумышленник разбил стекла в ее машине. После чего ударил несколько раз ногами кузов иномарки. Сумма ущерба составила более 40 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение лишения свободы на срок до двух лет.