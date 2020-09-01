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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тренировки по эвакуации провели спасатели в детских садах

Общество, 18:24 16 сентября 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Учебные эвакуации провели спасатели в детских садах Голышмановского городского округа. Тренировки прошли в рамках "Месячника безопасности", сообщает МЧС по Тюменской области.

Дети вместе с воспитателями и сотрудниками эвакуировались без паники и слаженно. Три минуты спустя приехали пожарные машины, малыши встретили их аплодисментами, так как были в восторге от эффектного появления пожарных.

"Когда мы проводили учебные тренировочные эвакуации без привлечения пожарных, детки были недовольны и говорили, что их обманывают, что никакого пожара и нет, на что мы им отвечали, что мы должны быть готовы к настоящему пожару, а когда приедут проводить тренировки пожарные, мы им покажем высший класс! И эвакуируемся уже быстрее", - рассказала заведующая детсадом "Вишенка" Елена Парсаева.

Непосредственно эвакуация детей при пожаре в детском саду ложится на плечи воспитателя. Он обязан знать алгоритм правильных действий: во время дневного отдыха, на утреннике или на спортивных занятиях. Инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре в детском учреждении предписывает воспитателям не подаваться панике самому и успокоить детей, выбрать наиболее безопасный маршрут и вывести малышей, провести перекличку и находится неотлучно от группы до прибытия служб спасения.

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# Голышмановский городской округ , ГУ МЧС России по Тюменской области , дети , учения

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