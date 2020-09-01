Парковка на улице Ленина в Тюмени станет платной

Фото пресс-службы администрации Тюмени Фото пресс-службы администрации Тюмени

Парковка на ул. Ленина 68/102 в Тюмени переходит в платный режим работы 17 сентября, сообщает пресс-служба городской администрации.

Сотрудники "Тюменьгортранса" раздают водителям листовки с правилами паркинга и способами оплаты. Также на въезде разместят баннер.

По словам заместителя директора "Тюменьгортранса" Дмитрия Новоселова, организация платных парковок – мировая практика, которая хорошо зарекомендовала себя. Снижается количество нарушений правил дорожного движения, уменьшается численность машин в центре города, автомобилисты могут быстрее найти место для парковки.

Стоимость парковочного места на ул. Ленина стандартная - 40 рублей в час. С 19 часов до 7 часов в будни, а также в выходные и праздники – бесплатно. Если продолжительность стоянки меньше 15 минут, оплачивать парковку также не требуется.

У пользователей есть несколько способов для оплаты: паркомат; сайт tmn-parking.ru и мобильное приложение "Тюменские парковки". Последний способ – самый популярный, им пользуются более 20% водителей. Приложение позволяет произвести оплату не сразу, а в течение дня - до 23 часов 59 минут. Также в мобильном приложении и на сайте действует поминутная тарификация.

Всего количество мест правильной парковки в центре Тюмени увеличится с 17 сентября до 585, включая места для маломобильных граждан. Получить информацию о работе парковочного пространства Тюмени можно по бесплатному круглосуточному телефону 8-800-250-0722. Также в группе "Тюмень.Транспорт" во Вконтакте работает рубрика ответов на часто задаваемые вопросы.