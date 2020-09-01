Пять человек пострадали в дорожной аварии на автодороге Курган — Тюмень

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Пять человек пострадали в аварии на 183-м километре автодороги Курган — Тюмень, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Столкнулись Honda Jazz и Lada Granta. "По предварительной информации, водитель автомобиля Honda попыталась развернуться на трассе, не пропустив водителя Lada, ехавшего прямо", — рассказали в региональной ГИБДД.

В больницу увезли водителя и пассажирку автомобиля Honda. По предварительным данным, одна из них, женщина 1958 года рождения, получила сильные травмы. Водителю и двум пассажирам машины Lada оказали помощь на месте.

ГИБДД рекомендует автомобилистам быть внимательнее на трассах, соблюдать правила дорожного движения, а также выбирать безопасную скорость в условиях дождя и плохой видимости.