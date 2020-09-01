Виртуальный концертный зал открыли в Голышманово

с личного аккаунта Елены Майер в Instagram с личного аккаунта Елены Майер в Instagram

Виртуальный концертный зал открыли в Голышмановской детской школе искусств им. Л.И. Шарохи 16 сентября. Жители округа в режиме онлайн смогут услышать и увидеть музыкальные шедевры в исполнении лучших музыкантов страны.

Об этом в своем аккаунте в Instagram написала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

"Проект виртуальных концертных залов в этом году в очередной раз доказал свою востребованность. В период ограничений, когда все учреждения культуры были вынуждены взять паузу, онлайн-трансляции стали верным проводником в мир искусства. Передовые IT-технологии позволили транслировать шедевры мировой сцены даже в самых отдаленных уголках страны", - сказала она.

Елена Майер выразила надежду, что виртуальный зал станет одним из любимых мест культурного досуга жителей Голышмановского округа. Вдохновит их на создание собственного сообщества любителей классической музыки.

"Кстати, сегодня во всем мире проходит акция #СпросиКуратора. Вы можете узнать все, что давно хотели спросить, но не было случая. Например, планы любимого театра или репертуар виртуального концертного зала. Все, что нужно - это опубликовать сегодня пост с вопросом в любой социальной сети. Не забудьте указать хэштеги #СпросиКуратора и #AskACurator, а также отметить аккаунт учреждения, от которого хотите получить ответ", - отметила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Добавим, возможность побывать на концерте классической музыки, не выезжая за пределы населенного пункта, есть у жителей Тюмени, Ишима, Тобольска и теперь Голышманово. Виртуальные концертные залы открыты в рамках регионального проекта "Цифровая культура" нацпроекта "Культура".

Анжела Лебедева