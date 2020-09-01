Новые панорамы Тюмени появились на "Яндекс.Картах"

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Троицкий монастырь, Цветной бульвар, виды с пешеходного моста Влюбленных в Тюмени можно в деталях рассмотреть на Яндекс.Картах.

Автомобиль со специальным фотооборудованием на крыше (панорамомобиль), сообщает пресс-служба компании, проехал по улицам города в июле 2020 года. Во время поездки он сделал почти 115 тыс. фотографий, из которых получилось более 28 тыс. панорам, которые охватывают 812 км дорог, и уже доступны на Яндекс.Картах.

"На новых снимках есть здания и сооружения, появившиеся в городе за последние годы, - отмечено в сообщении. - Можно осмотреть новостройки ЖК "Тюменская Слобода" или недавно открывшийся восточный участок Окружной дороги".

Многие места в Тюмени сняты более подробно, чем раньше. Все снимки сделаны в высоком разрешении. Любое изображение можно приблизить, чтобы изучить подробности, например, рассмотреть фонтан на Цветном бульваре.

Всего на Яндекс.Картах опубликовано более 4,5 млн панорам России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Узбекистана и Турции. Это не только виды городов, но и природные достопримечательности: озеро Байкал, водопады Карелии, горы Кавказа, острова Арктики и даже высочайшая вершина планеты — Эверест.

Яндекс.Карты — сервис для поиска и выбора мест. С его помощью можно уточнить часы работы множества организаций, построить до них маршрут пешком, на автомобиле или общественном транспорте, посмотреть отзывы. Панорамы на Яндекс.Картах позволят заранее узнать, как выглядит нужная местность, и сориентироваться на ней, не выходя из дома.