Тюменская компания по переработке оборудования ТЭК получила кредит МСП Банка

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МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил тюменской компании "ТК Вертикаль" кредит на 140 млн рублей для выполнения новых проектов в сфере обслуживания резервуарного парка на объектах ТЭК, извлечения из грунта нефтегазовых магистральных труб и их капитального ремонта и переработки, сообщает пресс-служба банка.

Финансирование предоставлено по ставке 8,25% годовых в рамках программы субсидирования Минэкономразвития РФ. Кредитная линия обеспечена гарантией Корпорации МСП.

Директор "ТК Вертикаль" Сергей Мельников сообщил, что В 2020 году предприятие существенно увеличило число проектов по демонтажу и переработке магистральных и технологических трубопроводов за счет заказов не только в Тюменской области, но и в других регионах Сибири. "Также существенно расширилась география выполнения работ по зачистке резервуарного парка от нефтепарафиновых отложений", – отметил он. Также он подчеркнул, что в планах компании – расширение сегмента по восстановлению труб для их вторичного использования.

"ТК Вертикаль", основанная в 2012 году, обслуживает и проводит капремонт резервуарного парка на объектах ТЭК. Предприятие демонтирует антенно-мачтовые опоры и сооружения, мачтовые трансформаторные подстанции, металлические емкости, магистральные нефтегазопроводы, нефтеналивные резервуары и утилизирует автотранспортные средства.

Компания также продает оптом лом черных и цветных металлов, включая его сбор, хранение и переработку. За годы работы реализовано более 100 млн тонн металлолома. Ежегодно компания демонтирует более 1 тыс. км магистральных трубопроводов.