На уроке цифры в Тюмени старшеклассники создавали нейронную сеть

| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Нейронную сеть, которая распознает дорожные знаки, создавали старшеклассники на уроке цифры под руководством педагога Школы юных нейроинженеров Василя Нугманова. 40 ребят из тюменских школ присоединились к организованному региональным департаментом информатизации онлайн-занятию "Искусственный интеллект и машинное обучение".

Перспективность направления подчеркнула руководитель РИО-Центра Татьяна Беляева, напомнив, что искусственный интеллект используют повсеместно. Так, например, в компании Сбербанк, партнере тюменского урока цифры, его возможности применяют для оценки надежности заемщиков, при подборе банковских сотрудников, в новых сервисах компании. По словам заместителя управляющего Тюменским отделением банка Анастасии Грецовой, интересные проекты реализуются также с учреждениями системы регионального здравоохранения.

Развиваться в перспективном направлении могут и юные тюменцы, подчеркивают организаторы урока.

"Участниками урока являются в том числе будущие ученики Школы юных нейроинженеров, которые подали заявки и скоро начнут очередной учебный год. Им предстоит создавать нейронные сети и программы, которые облегчают жизнь людей, делают ее качественнее. Мы планируем привлекать к работе и совместным мероприятиям компании, имеющие опыт и экспертизу в применении искусственного интеллекта", - отметил руководитель центр робототехники и АСУ Айдарбек Ережепов.

Как пояснили в тюменском РИО-Центре, в 2020 году в Школу юных нейроинженеров набирают группы первого и второго года обучения. Сейчас ребята проходят входное тестирование и собеседование. Занятия начнутся в октябре.

Татьяна Ковалева