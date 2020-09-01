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В Тюмени 84 из 136 теплоснабжающих организаций готовы к зиме

Общество, 13:07 25 сентября 2020

фото "Тюменская линия"

84 теплоснабжающих и теплосетевых организаций Тюмени получили паспорта готовности к отопительному сезону, оставшиеся 52 должны получить акты готовности до 1 ноября.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил главный специалист отдела анализа и планирования департамента ЖКХ города Евгений Преснецов.

До 15 ноября должна быть оценена готовность к отопительному сезону Тюмени в целом. Свидетельствовать о ней будет паспорт готовности города.

Напомним, отопительный сезон в Тюмени начался 24 сентября в соответствии с постановлением главы города Руслана Кухарука, в течение шести дней тепло поставят во все районы Тюмени согласно графику.

Инна Кондрашкина

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# департамент ЖКХ , отопительный сезон , подготовка к зиме , Руслан Кухарук

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