В Тюмени 84 из 136 теплоснабжающих организаций готовы к зиме

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

84 теплоснабжающих и теплосетевых организаций Тюмени получили паспорта готовности к отопительному сезону, оставшиеся 52 должны получить акты готовности до 1 ноября.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил главный специалист отдела анализа и планирования департамента ЖКХ города Евгений Преснецов.

До 15 ноября должна быть оценена готовность к отопительному сезону Тюмени в целом. Свидетельствовать о ней будет паспорт готовности города.

Напомним, отопительный сезон в Тюмени начался 24 сентября в соответствии с постановлением главы города Руслана Кухарука, в течение шести дней тепло поставят во все районы Тюмени согласно графику.

Инна Кондрашкина