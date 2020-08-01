  • 25 августа 202025.08.2020вторник
  • USD74,4184
    EUR87,9030
  • В Тюмени 19..21 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские дома до 15 сентября должны получить паспорта готовности к предстоящей зиме

Общество, 09:23 25 августа 2020

портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Управляющие компании Тюмени, отвечающие за готовность жилищного фонда, а именно систем теплопотребления многоквартирных домов, должны получить акты готовности дома к зиме до 15 сентября, сообщил заместитель главы города Павел Перевалов.

После промывки внутренних сетей, опрессовки, проверки теплообменников и приборов учёта тепла, УК должна обратиться в специально созданную при департаменте городского хозяйства комиссию, которая оценит ее готовность к зиме.

"В последние годы управляющие организации ответственно относятся к этой работе и проводят ее в полном объеме, соблюдая необходимые требования, – отметил Перевалов. - На данный момент за паспортом готовности обратились около трети управляющих организаций города".

Городская комиссия оценивает пакет документов управляющих организаций. Например, на опрессовку или промывку внутридомовых инженерных сетей они должны пригласить представителей единой теплоснабжающей организации города Тюмени, которые засвидетельствуют проведение и результат проверки.

До 15 октября также должна быть оценена готовность 20 тюменских теплоснабжающих и теплосетевых организаций (это владельцы участков тепловых сетей либо котельных), а до 15 ноября – Тюмени в целом. Свидетельствовать о готовности к очередному отопительному периоду будет паспорт готовности города.

портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Павел Перевалов , подготовка к зиме , управляющие компании

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:45 25.08.2020Тюменцев приглашают на уборку территории у пруда Войновский
09:34 25.08.2020Тюменцев научат правильно работать с голосом
09:23 25.08.2020Тюменские дома до 15 сентября должны получить паспорта готовности к предстоящей зиме
09:12 25.08.2020Сергей Кравцов ответит онлайн на вопросы педагогов