Тюменские дома до 15 сентября должны получить паспорта готовности к предстоящей зиме

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Управляющие компании Тюмени, отвечающие за готовность жилищного фонда, а именно систем теплопотребления многоквартирных домов, должны получить акты готовности дома к зиме до 15 сентября, сообщил заместитель главы города Павел Перевалов.

После промывки внутренних сетей, опрессовки, проверки теплообменников и приборов учёта тепла, УК должна обратиться в специально созданную при департаменте городского хозяйства комиссию, которая оценит ее готовность к зиме.

"В последние годы управляющие организации ответственно относятся к этой работе и проводят ее в полном объеме, соблюдая необходимые требования, – отметил Перевалов. - На данный момент за паспортом готовности обратились около трети управляющих организаций города".

Городская комиссия оценивает пакет документов управляющих организаций. Например, на опрессовку или промывку внутридомовых инженерных сетей они должны пригласить представителей единой теплоснабжающей организации города Тюмени, которые засвидетельствуют проведение и результат проверки.

До 15 октября также должна быть оценена готовность 20 тюменских теплоснабжающих и теплосетевых организаций (это владельцы участков тепловых сетей либо котельных), а до 15 ноября – Тюмени в целом. Свидетельствовать о готовности к очередному отопительному периоду будет паспорт готовности города.