Серебряные волонтеры присоединятся к фестивалю "ВДНХ на Алебашево"

| Фото: областной геронтологический центр | Фото: областной геронтологический центр

Волонтеры 55+ будут участвовать в Открытом фестивале "ВДНХ на Алебашево" 26 сентября, сообщает Областной геронтологический центр.

Резиденты штаб-квартиры серебряного добровольчества, помимо навигации, помощи в размещении и информировании, представят свою выставочную композицию из различных видов овощей и фруктов, а также проведут тематические мастер-классы по созданию осенних интерьерных венков и сборке food-букетов.

Также добровольцы вместе с главными символами штаба – ростовыми куклами - раздадут доброкарточки с полезными советами от бабушек, которые обязательно поднимут настроение всем гостям события.

Узнать подробности и присоединиться к городскому празднику можно, позвонив по телефону (3452) 51-50-51 (отдел по содействию активному долголетию).