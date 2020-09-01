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Дачные рекорды представят тюменцы на первом фестивале "ВДНХ на Алебашево"

Общество, 15:23 17 сентября 2020

ТООДД "ЧИР" во ВКонтакте | Фото: ТООДД "ЧИР" во ВКонтакте

Открытый фестиваль "ВДНХ на Алебашево" впервые пройдет в Тюмени 26 сентября. Для участников подготовили выставку, мастер-классы, квесты и другие мероприятия. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сказала организатор фестиваля, председатель детского движения "ЧИР" Светлана Максимова.

"Это городской праздник. Мы проведем выставку, участники которой посоревнуются в семи номинациях. Это "Мастер своего дела", "Тюменская экзотика", "Цветочная фантазия", "Чудо-овощ", "Оригинальная композиция", "Дачные рекорды" и "Приз зрительских симпатий". При этом побороться за победу смогут как семейные команды, так и представители общественных объединений, учреждений образования, садоводы", - рассказала она.

В фестивале могут принять участие представители общественных, некоммерческих организаций и волонтеры. Прием заявок - до 24 сентября.

"Сейчас мы рассылаем приглашения представителям различных организаций. Уже откликнулись серебряные волонтеры, которые примут активное участие в фестивале. С поисковиками мы планируем организовать мероприятие, посвященное 75-летию Победы. Также привлекли к работе Союз садоводов России", - говорит председатель детского движения "ЧИР".

Излишки урожая: овощи, фрукты, ягоды передадут в социальные приюты Тюмени.

Добавим, фестиваль пройдет с 10 до 15 часов на территории первого событийного парка "Алебашево". Более подробная информация о программе мероприятия будет размещена в группе во ВКонтакте и на сайте детского движения "ЧИР".

Любовь Голышева

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# Алебашево , фестиваль

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