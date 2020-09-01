Общее собрание акционеров банка ВТБ подвело итоги за год

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Cостоялось годовое Общее собрание акционеров банка ВТБ (ПАО) по итогам 2019 года. В соответствии с рекомендациями Банка России и решением Наблюдательного совета собрание прошло в форме заочного голосования.

Всего с 1 по 24 сентября в заочном голосовании приняли участие 4 тыс. 191 держатель акций банка, из которых 96% воспользовались электронным голосованием в мобильном приложении "Акционер ВТБ" или на сайте ВТБ регистратора. Число участников собрания выросло на 78% по сравнению с прошлым годом.

Акционеры приняли участие в голосовании по 18 вопросам повестки дня. Были утверждены годовой отчет банка за 2019 год и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год.

Собрание избрало следующий состав Наблюдательного совета банка ВТБ в количестве 11 человек: 1. Варниг Артур Маттиас; 2. Григоренко Дмитрий Юрьевич; 3. Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 4. Задорнов Михаил Михайлович; 5. Костин Андрей Леонидович; 6. Маммадов Исрафил Айдын оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 7. Моисеев Алексей Владимирович; 8. Репин Игорь Николаевич (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 9. Решетников Максим Геннадьевич; 10. Сидоренко Валерий Валерьевич; 11. Соколов Александр Константинович.

Акционеры определили состав Ревизионной комиссии банка ВТБ в количестве пяти человек.

ООО "Эрнст энд Янг" было утверждено аудитором банка ВТБ для осуществления обязательного ежегодного аудита ВТБ за 2020 год.

Кроме того, акционеры утвердили новую редакцию устава банка ВТБ (ПАО), положения о Наблюдательном совете банка ВТБ (ПАО), положения о правлении банка ВТБ (ПАО), а также положения о ревизионной комиссии банка ВТБ (ПАО).

Также акционеры приняли решение об участии банка ВТБ (ПАО) в Ассоциации участников рынка больших данных.

Отчет об итогах голосования будет опубликован в установленный законодательством срок на сайте ВТБ в разделе, посвященном годовому Общему собранию акционеров - www.vtb.ru/agm2020/.