Ремонт в школе № 70 в Тюмени проведут в 2021 году

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Капитальный ремонт кровли во втором корпусе школе № 70 на ул. Гнаровской в Тюмени могут провести в 2021 году. Этот вопрос подробно рассмотрят на ближайшем заседании по формированию городского бюджета на следующий год, сообщили в городской администрации.

В соцсетях родители пожаловались, что учащиеся не могут заниматься в школьном спортзале второго корпуса - здесь протекает крыша, а недавно еще и прорвало трубу в подсобном помещении. Поэтому уроки физкультуры перенесли на уличные площадки. Ситуация вызвала большой общественный резонанс: пользователи напоминают, что близится зима.

Как пояснила директор учебного заведения Лидия Русакова, проблема назревала давно. Кровлю постоянно латали, но капитального ремонта не было. В 2019 году выделяли деньги на работы по водоотведению, но подрядчика, готового их выполнить, так и не нашлось. В итоге проект откорректировали, включили, кроме кровли, еще ремонт центрального входа второго корпуса и разработали проектно-сметную документацию по благоустройству территории с обустройством спортплощадок.

"В настоящее время работы по корректировке документации завершены. Вопрос о выделении средств рассмотрят при формировании бюджета Тюмени на 2021 год", - пояснили в администрации города.

Что касается аварии трубопровода в подсобке спортзала, причиной стало высокое давление при включении отопления. Последствия в школе устранили своими силами - заменили шесть потолочных плиток над гардеробом и столовой.

До ремонта кровли и спортзала занятия физкультурой решено проводить на территории первого корпуса школы. При благоприятных погодных условиях - на улице (стадион на ул. Гнаровской, 3а), это рекомендовано Роспотребнадзором для профилактики инфекций.

Евгения Шевцова