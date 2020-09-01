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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Сирень и рябину высадили медики Тюменского района

Общество, 15:45 28 сентября 2020

Областная больница №19 | Фото: Областная больница №19

Саженцы сирени и рябины высадили медики Тюменского района у Муллашинского ФАПа. Таким образом они поддержали Всероссийскую акцию "Зеленая Россия", сообщает Областная больница №19.

Посадочный материал сотрудники больницы приобрели в садовом центре "Плодовое".

"Всероссийская акция "Зеленая Россия" — это призыв к тем, кто бережно относится к природе, кто хочет отлично, а главное с пользой, провести время. В рамках акции высажены миллионы деревьев по всей стране. Мероприятие было посвящено памяти погибших во времена Великой Отечественной войны и приурочено к 75-летию Великой Победы", - рассказали медработники Тюменского района.

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# акция , больница , саженцы , Тюменский район , ФАП

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