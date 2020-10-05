Проект "Культурный марафон" набирает участников

| Фото: Министерство просвещения Российской Федерации | Фото: Министерство просвещения Российской Федерации

Открыта регистрация для участников проекта "Культурный марафон", сообщает Министерство просвещения РФ. Узнать больше о народах России смогут школьники, студенты, учителя и родители.

Для этого надо зарегистрироваться на сайте. В 2020 году марафон посвящен культуре народов России.

Основная часть мероприятий пройдет с 1 ноября по 1 декабря. Участники смогут ответить на вопросы мультимедийного онлайн-теста, узнать о многообразии культуры России. Запланированы встречи с выдающимися деятелями культуры.

"С этого года мы будем уделять гораздо больше внимания воспитанию школьников, и в этом нам, безусловно, будут помогать образовательные проекты, во время которых дети смогут узнать интересные факты о произведениях искусства, танцах, обычаях, музыке разных территорий нашей страны и мира. Надеюсь, что это увлечет их и вдохновит самостоятельно продолжить знакомство с русской и зарубежной культурой. Это важно для формирования современной личности, развитой интеллектуально, с широким кругозором и вкусом к прекрасному", – отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

Проект реализуют Минпросвещения, Минкультуры РФ и компания "Яндекс".