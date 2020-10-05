Азы социального проектирования преподадут голышмановским общественникам

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Путь от идеи к проекту пройдут представители социально ориентированных некоммерческих организаций Голышманово на тренинге-семинаре "Основы социального проектирования. Работа над ошибками" 8 октября, сообщает благотворительный Фонд развития города Тюмени.

Участников ждут обучение и индивидуальные консультации. Руководитель грантового отдела благотворительного фонда Светлана Дремлюга поможет разобраться, как перейти от идеи к проектной деятельности, как оформить заявку. На конкретных примерах разберет ошибки, мешающие получить грантовые средства, расскажет, какими критериями пользуются эксперты, оценивающие поступившие заявки.

Представители СО НКО узнают, как оценить потребность в ресурсах, определить предполагаемые затраты и в итоге составить бюджет проекта.