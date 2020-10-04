Российские ученые изобрели прибор, определяющий коронавирус в воздухе

Фото: www.mos.ru, М. Мишин Фото: www.mos.ru, М. Мишин

Прибор, способный распознавать в воздухе до 86 патогенов, в том числе коронавирус SARS-CoV-2, разработали в центре им. Н.Ф. Гамалеи, пишет РИА Новости.

Как рассказал заведующий лабораторией трансляционной биомедицины Артем Ткачук, устройство, устройство определяет агенты разной природы: вирусы, бактерии, токсины. Применять его можно без прямого участия человека, в постоянном режиме 24/7.

Комплекс имеет триггерное устройство и в режиме реального времени отслеживает превышение опасной концентрации вещества в воздухе. Сигнал может поступить в течение нескольких секунд. После этого запускается углубленный анализ пробы, который определяет конкретный вид патогена.

"Поскольку сейчас возникла острая необходимость в средствах диагностики и быстрого обнаружения таких опасных инфекционных заболеваний, как SARS-CoV-2, соответственно, этот прибор у нас в ближайшее время завершает государственные испытания и готовится к массовому серийному производству", — заявил Артем Ткачук.

По его словам, прибор охватывает площадь не менее 100 кв метров и может быть подключен напрямую к системам вентиляции. Это позволяет комплексу анализировать состав воздуха в больших зданиях или помещениях — например, там, где происходит досмотр пассажиров в аэропорту.

Сейчас завершаются опытно-конструкторские работы, в конце года планируется выпустить часть устройств, уточнил ученый.