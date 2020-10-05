Более ста дополнительных рабочих мест создали в Викуловском районе в пандемию

Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области

122 дополнительных временных рабочих места создали в Викуловском районе в рамках дополнительных мер по содействию занятости в условиях пандемии.

По данным районного центра занятости, на них трудоустроено 83 человека.

Напомним, согласно постановлению регионального правительства, работодателям, создавшим временные рабочие места в период пандемии, возмещают затраты на оплату труда с учетом районного коэффициента и страховых взносов. Также компенсируют неиспользованный отпуск при увольнении и оплату банковских услуг при перечислении средств на возмещение затрат.

Всего в Тюменской области в условиях пандемии создано более 8 тыс. дополнительных временных рабочих мест. На это направлено около 280 млн рублей.

Евгения Шевцова