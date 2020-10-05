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Марс максимально сблизится с Землей 6 октября

Общество, 16:32 05 октября 2020

Скриншот приложения Star Map

Марс максимально приблизится к Земле в ночь на 6 октября. Расстояние между планетами составит чуть более 62 млн км.

Это лучшее время для наблюдения красной планеты. Она восходит после 18 часов, а к 1 часу достигает высшей точки траектории. Искать Марс нужно на юго-востоке в созвездии Рыб. По яркости планета сейчас превосходит даже Юпитер. В ночном небе она выглядит как яркая звезда красного цвета.

Наблюдать Марс можно невооруженным глазом. В телескоп будут видны особенности поверхности и полярная шапка. Подробно их рассмотреть удастся, если не помешает песчаная буря – на Марсе это обычное явление.

14 октября Марс достигнет противостояния с Солнцем и всю ночь будет виден на небосводе.

Евгения Шевцова

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# астрономия , Марс

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