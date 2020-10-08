Четверть тюменцев устраивает зарплата, показало исследование

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

24% жителей Тюменской области устраивает их нынешняя зарплата.

Об этом свидетельствую данные опроса, проведенного службой исследований hh.ru среди соискателей. 74% недовольны своей заработной платой на нынешнем рабочем месте. Чаще всего такие сотрудники встречаются в сферах - наука, образование, искусство, развлечения, масс-медиа и продажи.

Среди тех жителей региона, которые на данный момент нигде не трудоустроены, больше половины – 59% – были вполне довольны своим заработком на предыдущей работе, и только 41% рассказали, что тот доход их не устраивал. Больше всего таких респондентов оказалось среди представителей сфер искусство, развлечения, масс-медиа, автомобильный бизнес и безопасность.

36% респондентов, недовольных своим доходом, хотели бы зарабатывать в полтора-два раза больше. Еще 48% – более чем в два раза, такие соискатели чаще всего встречаются в сфере наука и образование.

По данным базы hh.ru, средняя предлагаемая заработная плата в Тюменской области сегодня составляет 45 тыс. 900 рублей, а средняя ожидаемая – 45 тыс. 98 рублей.