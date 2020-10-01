В Тюмени биатлонистов будут дистанционно учить правилам стрельбы

| Фото: ОСШОР Луизы Носковой | Фото: ОСШОР Луизы Носковой

Проект дистанционного обучения правилам стрельбы в биатлоне запустят в Тюмени, сообщает ОСШОР Луизы Носковой.

Инициатива будет представлена на конкурсе президентских грантов на развитие гражданского общества в 2021 году.

"Обучать начинающих биатлонистов правилам стрельбы на стрелковых и комплексных тренировках затруднительно из-за увеличения материальных затрат. Свой отпечаток накладывает и общая эпидемиологическая ситуация в мире. Мы предлагаем использовать дистанционную образовательную технологию в виде комплекса обучающих программ для электронных устройств при непосредственном участии и повышении квалификации тренера", - рассказала президент Олимпийского совета Тюменской области Луиза Носкова.

Также будут созданы программа и учебно-методическое обеспечение к программе дополнительного профессионального образования тренеров и специалистов в области физкультуры и спорта.

Директор Института физической культуры ТюмГУ Евгений Калунин пообещал оказать содействие в разработке программного обеспечения, организации и проведении курсов повышения квалификации для тренеров. Институт обладает высококвалифицированными педагогическими кадрами. В реализации проекта поможет материально-техническая база: многофункциональный спортивный центр "Олимпия", Центр зимних видов спорта, тир, учебные аудитории, адаптированные для занятий с использованием видео-конференц-связи, компьютерные классы.

Дистанционную образовательную технологию предполагается внедрить в образовательный процесс учреждений спорта. В дальнейшем возможно проведение курсов повышения квалификации для тренеров и специалистов.