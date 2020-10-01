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Главный звонарь России настроит колокола в Ялуторовске

Общество, 10:24 11 октября 2020

Фото официальной группы ВКонтакте "Ялуторовск знает"

Основатель первой Академии колокольного звона в России Владимир Петровский настроит колокола Сретенского собора в Ялуторовске и проведет курс обучения для всех желающих.

"Проблема профессионализма стоит максимально остро. Отсутствие глубоких знаний у подавляющего числа звонарей привело к деградации и формализации исполнительского мастерства, - рассказывает Владимир Петровский. - В этой связи многие предлагают механизировать сам процесс звона. Я считаю, что так храмы потеряют свою "душу". Колокольный звон – это настоящее искусство, которое без человека невозможно представить".

С 1991 года Петровский ездит по стране и миру для участия в реконструкциях колоколен и передачи новому поколению звонарей необходимых навыков, пишет "Тюменская область сегодня".

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