Главный звонарь России настроит колокола в Ялуторовске
Основатель первой Академии колокольного звона в России Владимир Петровский настроит колокола Сретенского собора в Ялуторовске и проведет курс обучения для всех желающих.
"Проблема профессионализма стоит максимально остро. Отсутствие глубоких знаний у подавляющего числа звонарей привело к деградации и формализации исполнительского мастерства, - рассказывает Владимир Петровский. - В этой связи многие предлагают механизировать сам процесс звона. Я считаю, что так храмы потеряют свою "душу". Колокольный звон – это настоящее искусство, которое без человека невозможно представить".
С 1991 года Петровский ездит по стране и миру для участия в реконструкциях колоколен и передачи новому поколению звонарей необходимых навыков, пишет "Тюменская область сегодня".