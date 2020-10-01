Памяти маэстро Евгения Шестакова

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Ушел из жизни выдающийся деятель искусств России Евгений Шестаков.

Он создал Тюменский филармонический оркестр, это событие в сентябре 2015 года стало важнейшим в культурной жизни Тюмени и всего региона. Евгений Шестаков дарил ощущение праздника.

"Я каждый день, каждую минуту чувствую огромный груз ответственности. Говоря немецким языком, я - generalmusikdirektor Тюменской области, потому что симфоническое исполнительство - это самый сложный его вид", - говорил он.

Обычно считается, что сыгранный оркестр, который что-то умеет, это примерно 15-25 лет. В 2020 году будет пятилетие со дня первого концерта Тюменского филармонического оркестра.

Как говорил Евгений Шестаков: "Я всегда стараюсь, чтобы каждое наше выступление было как последнее. Для нас неимоверно важны любовь и уважение тюменцев, и мы гордимся тем, что оркестр в Тюмени востребован на сто процентов". По его мнению, аншлаги в зале на симфонических концертах и на музыкальных фестивалях говорят о том, что жители десятилетиями ждали, когда в регионе появится такой оркестр.

От того, как оркестр сыграет то или иное произведение, зависит, будет ли у людей ощущение праздника и коллектив всегда старался этого добиваться.

Тюменский симфонический оркестр с первых дней его создания по-хорошему шокировал публику. Все выступления завершались бурными аплодисментами, зрители снова и снова шли на концерты. Каждый концерт — настоящий подарок. Сложные произведения мировой музыки - симфонии Моцарта, Шостаковича, Чайковского, Берлиоза, Рахманинова, Бетховена - звучали по особенному, благодаря таланту маэстро Шестакова. Маэстро, которого с нами больше нет.

Евгений Шестаков родился 5 января 1949 году в Медногорске Оренбургской области.

Получил образование симфонического, оперного дирижера в Новосибирской государственной консерватории им. М.И.Глинки в классе выдающегося дирижера, профессора, народного артиста СССР Арнольда Каца.

С 1983 по 1989 год Шестаков – художественный руководитель и главный дирижер Симфонического оркестра Приморского телевидения и радио (Владивосток); с 1990 по 1992 год – художественный руководитель и главный дирижер Симфонического оркестра Одесской филармонии (Украина). С 1992 по 2004 год дирижер возглавлял Омский академический симфонический оркестр. С 2005 по 2014 год Евгений Шестаков в качестве гастролирующего дирижера работал с лучшими симфоническими, камерными оркестрами России, стран СНГ, Европы, Латинской Америки.

В творческой деятельности Евгения Шестакова – выступления в лучших залах России и мира (Англия, Италия, Испания, Швейцария, Бразилия, Македония, Польша). Дирижером осуществлены записи на CD, DVD в России, Европе, США.