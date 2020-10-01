Великий маэстро Евгений Шестаков умер в Тюмени

tgf.kto72.ru tgf.kto72.ru

В Тюмени скончался выдающийся деятель искусств России, руководитель Тюменского филармонического оркестра Евгений Шестаков. Причиной смерти стал коронавирус, сообщил на своей странице в Фейсбук всемирно известный пианист Денис Мацуев.

"Пришла трагическая новость из моей дорогой и любимой Тюмени. Ушел из жизни великолепный маэстро Евгений Иванович Шестаков, с которым мы очень много лет дружили и выступали вместе, и в Омске, и, самое главное, в Тюмени, где он был первым главным дирижером нового Тюменского симфонического оркестра. Уже пять лет прошло с момента создания этого оркестра, коллектив достиг уникальных творческих высот, – написал Мацуев. - Много есть, что вспомнить про него и рассказать. Главное — он воплотил в жизнь свою мечту о создании оркестра. Это было историческое событие для культуры Тюмени и Тюменской области".

Он отметил, что у Шестакова остались молодая жена, маленькая дочка и еще один ребенок, который должен появиться совсем скоро. "Злополучный коронавирус, который не щадит никого. Никто бы не мог и подумать, что такой здоровый человек уйдет так внезапно", - написал Мацуев.