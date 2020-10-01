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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области девять человек выздоровели после COVID-19

Общество, 15:00 11 октября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Девять жителей Тюменской области выздоровели после COVID-19 за минувшие сутки, сообщает региональный оперштаб 11 октября.

За весь период коронавирусной инфекции от болезни оправились 7 тыс. 888 человек. В регионе выявлено 118 новых случаев заболевания, в том числе у десяти детей. Всего с начала пандемии заболели 10 тыс. 617 граждан.

К ИВЛ подключены 27 пациентов. 1 тыс. 287 человек остаются под медицинским наблюдением. 1 тыс. 630 - на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 45 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

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# коронавирус

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