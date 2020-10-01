Роспотребнадзор подтвердил случаи заражения COVID-19 в монастырях Тюменской области

| Фото: Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса | Фото: Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Управление Роспотребнадзора не выдавало предписания на закрытие ни одного монастыря в Тюменской области, сообщает региональный оперативный штаб.

Управление располагает информацией о единичных случаях заболевания COVID-19 в монастырях региона. В Тюменском Свято-Троицком мужском монастыре зарегистрировано два случая COVID-19, в Абалакском Знаменском монастыре – один случай.