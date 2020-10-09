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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Ишимские водители и кондукторы более дисциплинированы, чем пассажиры

Общество, 17:49 09 октября 2020

адинистрация Ишима | Фото: адинистрация Ишима

Водители и кондукторы Ишима обеспечены всеми необходимыми средствами профилактики против коронавирусной инфекции, они в большинстве носят маски и перчатки, чего нельзя сказать о пассажирах. Об этом сообщил в интервью корреспонденту "Тюменской линии" начальник отдела по транспорту администрации Ишима Евгений Касьянов.

Он отметил, что нарушения со стороны перевозчиков единичны, тогда как пассажиры не столь дисциплинированы и в сравнении с летними месяцами к осени расслабились и стали надевать маски реже. Поэтому усиление контроля и комплексные проверки со стороны специалистов Роспотребнадзора и сотрудников полиции считает своевременными и оправданными.

По словам начальника транспортного отдела, в Ишиме 14 маршрутов, на которые ежедневно выходят 57 автобусов и 40 маршрутных такси. В день общественным транспортом пользуются около 22 тыс. пассажиров, из-за пандемии пассажиропоток снизился, в 2019 году он составлял около 30 тыс. пассажиров в день.

Инна Кондрашкина

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# Ишим , коронавирус , перевозка пассажиров , профилактика

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